صلاح والسعيد ومرموش يقودون التشكيل الرسمى لمنتخب مصر أمام السودان في كأس الأمم 2021 وكيروش يعد بـ"مفاجأة".. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر والسودان ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء التشكيل على النحو التالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء ، مروان داوود ، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.

ويشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان، مواجهة كلا المنتخبين 4 مرات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز بـ 3 لقاءات وتعادلا فى مواجهة واحدة.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1 ، أى قبل 52 عاماً.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام نظيره نيجيريا خلال مباراته الأولى في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون بهدف دون رد بالجولة الأولى، ولم يقدم المنتخب الوطني بقيادة محمد صلاح مستوى فني جيد بل ظهر المنتخب الوطني بأداء سيئ للغاية، وزادت الأمور صعوبة خلال اللقاء عقب إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يتعرض الظهير الأيسر أحمد فتوح للإصابة هو الآخر بشد بالسمانة خلال ذات المواجهة.

وزادت مصائب المنتخب الوطني بإصابة مدافع نادي الزمالك محمود حمدي «الونش» بشد في العضلة الأمامية.

وفي المواجهة الثانية استعاد منتخب مصر توازنه بالفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف سجله نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

موعد مباراة مصر ضد السودان الأربعاء 19-1-2022 في الكاميرون

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مصر والسودان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 19-1-2022 عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر والسودان

وبالعودة لتاريخ مواجهات مصر والسودان في بطولة كأس أمم إفريقيا، فقد نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز 3 مرات سابقة، وفازت السودان بلقاء وحيد، وفرض التعادل نفسه في مباراة واحدة.

وكانت بداية مباريات المنتخبين في بطولة كأس أمم أفريقيا 1957 بالسودان وفازت مصر 2-1، وفي النسخة الثانية في مصر عام 1959 كرر الفراعنة الفوز بنفس النتيجة.

وتجددت المواجهة بين كلا المنتخبين من جديد في نسخة 1963 التي أقيمت بغانا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

أما المواجهة الرابعة فشهدت الفوز الوحيد للسودان على مصر، بهدفين مقابل هدف وحيد في نسخة 1970 التي نظمتها السودان.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا عام 2008 التي أقيمت بغانا وحقق الفراعنة الفوز بثلاثية دون رد.

موقف مصر والسودان بالمجموعة الرابعة

ويتواجد المنتخب المصري والسوادني في المجموعة الرابعة من أمم أفريقيا بجوار كلا من منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو.

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يحتل المنتخب الوطني وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من خساة وانتصار وحيد، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب السوداني الذي يتساوي معه بنفس الرصيد من تعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو، وخسارة أمام نيجيريا بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية.