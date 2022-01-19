شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يلتزم بتدريبات الزمالك لحين حسم موقف احترافه فى التعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التزم مصطفى فتحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بالمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لحين حسم موقفه من الرحيل والاحتراف بصفوف فريق التعاون السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك مصطفى فتحى فى المران الجماعى للزمالك بشكل طبيعى، منتظرًا حسم إدارتى الزمالك والتعاون السعودى مصير الصفقة، خاصة أن إدارة النادى السعودى مازالت معترضة على بعض شروط الزمالك لاتمام الصفقة.

ويسعى الطرفان "الزمالك والتعاون" للوصول لحل يرضى الطرفين فى الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مصير الصفقة سواء باتمامها أو تعطيلها.

وكان الزمالك قد اتفق على انتقال مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي نظير مليون دولار، لينضم اللاعب إلى التعاون لمدة 3 سنوات، إلا إن إدارة التعاون اعترضت على شرط سداد قيمة الصفقة على دفعة واحدة، وبعض الشروط الأخرى.

مصطفى فتحى عاد إلى الزمالك فى بداية الموسم الحالي، بعدما انتهت فترة إعارة ناجحة لنادى سموحة، والتى شهدت تألق اللاعب تحت قيادة مدربه أحمد سامى، ليقرر الزمالك عودته من جديد.

ومنذ بداية الموسم شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 8 مباريات بمسابقة الدورى، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، ولم يحصل اللاعب على أى بطاقة صفراء أو حمراء، كما أنه لم يشارك فى مباريات أفريقيا لعدم حلول موعدها حتى الوقت الحالى، وكذلك مباريات كأس مصر.