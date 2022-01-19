شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تدريبات إحماء منتخب مصر استعدادا لمواجهة السودان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو المنتخب الوطنى تدريبات الإحماء، يتقدمهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، استعدادا لمواجهة السودان باستاد أحمدو أهيدجو بعد قليل في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر والسودان ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء التشكيل على النحو التالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء ، مروان داوود ، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.

ويشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان، مواجهة كلا المنتخبين 4 مرات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز بـ 3 لقاءات وتعادلا فى مواجهة واحدة.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1 ، أى قبل 52 عاماً.