شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر فى ملعب أحمدو أهيدجو قبل مباراة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام السودان فى الجولة الثالثة فى الدور الأول لبطولة أمم افريقيا 2022، وينشر الخليج 365 صور غرفة ملابس اللاعبين فى ملعب أحمدو أهيدجو الذى يستضيف اللقاء.









وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر والسودان ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء التشكيل على النحو التالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء ، واحمد سيد زيزو، مروان داوود ، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.

ويشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان، مواجهة كلا المنتخبين 4 مرات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز بـ 3 لقاءات وتعادلا فى مواجهة واحدة.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1 ، أى قبل 52 عاماً.