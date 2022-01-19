شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. ترتيب هدافى منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل الدولى المصري محمد صلاح أن يواصل كتابة التاريخ في لقاء السودان اليوم، بعدما إلى هدفه الخامس مع منتخب بلاده طوال تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا، بعد تسجيله هدف فوز الفراعنة على غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالبطولة الأفريقية.



وسجل محمد صلاح هدفين في نسخة كأس إفريقيا 2017 هزت شباك غانا وبوركينا فاسو، قبل أن يسجل هدفين آخرين في نسخة 2019 في منتخب الكونغو وأوغندا.



ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة بعد الفوز على غينيا بيساو بهدف صلاح، والخسارة أمام نيجيريا في الجولة الأولى بهدف دون رد.



وعادل صلاح أهداف الديبة، حسني عبد ربه، محمد ناجي جدو، عمرو زكي، وعماد متعب في تاريخ مشاركاتهم ضمن بطولة أفريقيا، حيث سجل كل هؤلاء 5 أهداف تاريخياً.