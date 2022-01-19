ماذا يعيق تجديد أراوخو مع برشلونة؟

تسلق رونالد أراوخو المراتب بسرعة داخل تشكيلة برشلونة، وبات الأوروجوياني قائداً لخط الدفاع بسرعة، رغم صغر سنه، فماذا يعيق تجديد عقده مع النادي الكتالوني؟

ينتهي عقد أراوخو في يوليو 2023، ويريده برشلونة أن يبقى، لكن أجره الحالي، هو الأدنى في الفريق بحوالي 900 ألف سنويًا، على الرغم من حقيقة أنه لاعب أساسي في الفريق الأول.

يتفهم الأوروجوياني موقف برشلونة ولا يطلب نفس القدر من اللاعبين المخضرمين، لكنه يريد أن يرتقي إلى مستوى أولئك الذين جددوا مؤخرًا، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

من الواضح أن هناك مجالًا للتفاوض، وتقول بعض المصادر إن برشلونة عرض أقل من ستة ملايين يورو في الموسم، لكنه لن يجدد بهذا الرقم وفقاً لصحيفة سبورت دائماً.

وتتوقع الصحيفة، عرضًا من النادي الكتالوني أقرب لهذا الرقم في الأسابيع المقبلة، كما أن المدافع الدولي الأوروجوياني متيقظ لتحركات برشلونة إذا وقعوا مع مدافع آخر رفيع المستوى، وكم سيكون راتبه.