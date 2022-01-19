مدرب ريال مدريد يتجنب الحديث عن رحيل هازارد

تجنب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي من شأن الأقاويل حول مطالبة الجناح البلجيكي إيدن هازارد بالخروج من النادي، بسبب غيابه عن تشكيلة الفريق الملكي الرسمية في أغلب فترات الموسم الجاري.

وظهر هازارد بشكل مقتصد حتى الآن هذا الموسم وسط مستوى ضعيف، على الرغم من تمكنه من الحفاظ على لياقته لفترة طويلة نوعاً ما، وهو شيء كافح من أجله في الأيام الأولى من مسيرته في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

لم يظهر البلجيكي ولو لدقيقة واحدة من مشوار ريال مدريد في كأس السوبر الأسبوع الماضي، على الرغم من قيامه برحلة الفريق إلى السعودية.

وتلا ذلك تقارير تشير إلى أنه طلب من ريال مدريد مغادرة النادي بعد نفاد صبره، لكن وقبل مواجهة ريال مدريد ضد إلتشي في كأس الملك يوم الخميس، قلل أنشيلوتي من الشائعات قائلاً أن هذا لم يحدث.

وقال المدرب الايطالي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة “لم يحدث شيء مع هازارد. هناك كفاءة ويجب أن أختار الأفضل في كل مباراة. هذا يؤثر على الكثير من اللاعبين. أنا لا أنكر ذلك.”

وأوضح كارلو أنشيلوتي بخصوص هازارد “لم يحدث شيء على وجه الخصوص، إنه يتدرب ويأمل في الاتصال من مدربه. إذا وصلت الدعوة، فسيكون جاهزًا “.

ويمكن أن يتلقى هازارد مكالمة من مدربه عاجلاً وليس آجلاً، حيث يغيب ماركو أسينسيو عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

ومن المحتمل أن يكون رودريجو جوس هو الخيار المفضل للايطالي، ولكن نظرًا للتتابع السريع للمباريات، فمن غير المرجح أن يبدأ البرازيلي كلتا المباراتين ضد إلتشي هذا الأسبوع، ما قد يمنح هازارد الفرصة التي يحتاجها لترك بصمته مع الفريق الملكي.