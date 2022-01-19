ألفيس يدعو ميسي للاعتزال في برشلونة

يقول البرازيلي داني ألفيس، إنه يود أن ينهي النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مسيرته في برشلونة، بعد خروجه الصيف الماضي نحو باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية.

وعمل ألفيس وميسي معًا لسنوات حتى رحل الأول إلى يوفنتوس في عام 2016، قبل أن يلحق به النجم الارجنتيني صيف 2021 نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.

في تلك المرحلة، لم يكن يعرف البرازيلي أنه ستتاح له الفرصة للعودة إلى كامب نو، ولا سيما في سن 38 عاما، لكن القدر كان له رأي آخر بعد تولي تشافي هيرنانديز مهمة تدريب الفريق.

لو كان ألفيس تخيل أنه سيعود، لكان بالتأكيد قد اعتقد انه سيلعب إلى جانب ميسي، الذي بدا أنه سيقضي حياته المهنية بأكملها مع برشلونة، لكن أحداث الصيف الماضي، شهدت رحيل الأرجنتيني نحو باريس سان جيرمان في انتقال مجاني بسبب مشاكل مالية للنادي الكتالوني.

وأضاع ألفيس فرصة اللعب مع ميسي مرة أخرى، لكنه يأمل أن يعود زميله السابق وصديقه المقرب إلى كاتالونيا يومًا ما.

وقال البرازيلي في مقابلة مع توت كوستا دي كاتالونيا راديو عبر سبورت: “ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. من الغريب أن أكون هنا ولا أراه، وألا يكون في الفريق.”

واضاف “في بعض الأحيان لا تحدث الأشياء كما نحلم. لقد أخبرته بالفعل أنه لن يكون في مكان أفضل من هنا.

وختم بالقول “قال لي نفس الشيء عندما غادرت. سيكون من الجيد جدا إذا أنهى ميسي مسيرته هنا في برشلونة. “