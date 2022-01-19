ظفار يضع قدمًا في نصف نهائي كأس عمان 2022

وضع نادي ظفار قدماً في نصف نهائي كأس عمان 2022 عقب فوزه على ضيفه السويق بهدف دون مقابل في ذهاب دور ربع النهائي بالبطولة، خلال المباراة التي جمعتهم اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 على ستاد السعادة الرياضي.

ويدين الزعيم بالفضل للاعب “عوض الشهري” بتسجيله هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 64 بتصويبة رائعة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس مازن الكاسي.

ويلتقى الفريقان في إياب دور الـ8 ببطولة كأس عمان 2021/2022 يوم 10 نوفمبر المقبل على ملعب السيب الرياضي.

ودخل ظفار المباراة بتشكيلة مكونة من: داؤود الكحالي – عبدالسلام عامر – ثاني الرشيدي – علي سالم – معتز صالح – محمد المعشري – عبدالله فواز – يزيد المعشني – عوض الشعري – عمر المالكي – قاسم سعيد.

في المقابل بدأ السويق اللقاء بتشكيلة مكونة من: مازن الكاسبي – يوسف السعدي – احمد الخميسي – عبدالمعين المرزوقي – محمود مبارك – احمد كانو – ايمن البريكي – عمر الفزاري – ويلمرسون – عبدالله السعدي – عصام الصبحي.

كان فريق ظفار قد تمكن من بلوغ دور الثمانية من بطولة كأس عمان بعد فوزه الصعب على العروبة بنتيجة 3/4. بينما ترشح فريق السويق على حساب نادي عمان بنتيجة 2/1.

والجدير بالذكر انتهاء آخر 5 مواجهات بين الفريقين بفوز ظفار مرتين في بطولة الدوري العماني عمانتل عامي 2019 و2020، بالاضافة إلى فوز ثالث في نهاذي كأس عمان 2021 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد.

وفشل نادي السويق في تحقيق أي فوز على ظفار منذ مايو 2018 عندما انتصر بهدف دون رد ضمن مباريات الدوري العماني الممتاز.

وحاول السويق رد اعتباره من الهزيمة القاسية التي مُني بها في مباراة نهائي كأس عمان 2021، حين واجه ظفار في الدوري المحلي يوم 24 نوفمبر 2021، إلا أنه اكتفى بنقطة من تعادل سلبي.