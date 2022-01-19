شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة : لابديل للفراعنة عن الفوز أمام السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة نجم منتخب مصر السابق لراديو النيل" أنه لابديل للفراعنة عن الفوز أمام السودان في مباراة اليوم بالجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا " .

وقال عمارة فى تصريحات إذاعية ، انه لابديل عن الفوز أمام السودان في مباراة اليوم،و يري أن كيروش مازال في مرحلة تجربة اللاعبين ولم يستقر على العناصر الأساسية بعد، جاء ذلك خلال لقاءه في برنامج الكورة في وقتها الذي يذاع علي راديو هيتس.

و أضاف انه لديه تحفظ على أداء كيروش مع منتخب مصر حتى الآن، وأشاد بأداء عمر كمال عبد الواحد وأنه من أفضل اللاعبين ظهورا مع منتخب مصر ، و يمتلك منتخب مصر الأفضلية الفنية في مباراة اليوم أمام السودان، واختتم بتوقع تزايد المستوى الفني لمنتخب مصر في حال وصولنا للأدوار النهائية.