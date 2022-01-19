شكرا لقرائتكم خبر عن محامي سيف الجزيري: " لا توجد عروض قطرية.. ولا نسعي للخصومة مع الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح أنيس بن ميم محامي سيف الجزيري حقيقة وجود عروض من الدوري القطري والكويتي لسيف الجزيري وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

وقال محامي الجزيري خلال لقاءه لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "لم يصل أي عرض رسمي من الدوري القطري أو الكويتي لضم سيف ولكنها كانت عروض شفوية".

وأضاف: "سيف مرتبط بعقد مع الزمالك لمدة 3 سنوات، اللاعب لا يرغب في فسخ التعاقد نهائيا ولكن لديه مستحقات منذ 4 أشهر".

وتابع: "تواصلنا مع إدارة الزمالك لكن لم نجد رد نهائيا، وارسلنا خطاب رسمي لتسوية الأمر فنحن لا نسعي لإحراجهم ولكن لكي يتم التواصل معنا فنحن لا نسعي للخصومة ولكن للفت النظر فنادي للزمالك كبير وسيف سعيد داخل النادي لكن عدم حصوله على مستحقات يجعل ذهنه غير صافي ولا يركز في الملعب".

‎جدير بالذكر ان برنامج في الملعب وانت سايق يذاع علي ميجا اف ام من الاحد للخميس من الساعة الثالثة وحتي الساعة الرابعة و البرنامج من تقديم ابراهيم فايق .