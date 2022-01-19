الامارات | منتخب الإمارات يتخطى عقبة عمان في بطولة آسيا لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يتخطى عقبة عمان في بطولة آسيا لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، اليوم في تخطي عقبة المنتخب العماني، بعد الفوز عليه بنتيجة "24-23"، ليحيي آماله في البطولة الآسيوية العشرين لمنتخبات الرجال، المقامة حالياً في السعودية، وتمتد حتى 31 الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم 2023 في السويد والدنمارك.

ونجح المنتخب بانتصاره على عمان، في تعويض خسارته أمس أمام العراق بنتيجة "31-32"، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، خصوصاً أن العراق تعرض بدوره أمس للخسارة أمام قطر بنتيجة "37-22".

ويختتم المنتخب الدور الأول غدا بلقاء مصيري أمام قطر متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ورصيد ستة نقاط، خصوصاً أن "الأبيض" بجاجة إلى الفوز لضمان التأهل.

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