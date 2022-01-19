الامارات | رياض محرز: لا نريد التكلم كثيرا.. ونعرف ماذا يجب فعله

شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز: لا نريد التكلم كثيرا.. ونعرف ماذا يجب فعله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز، خلال مؤتمر صحافي اليوم إن منتخب بلاده لا يملك خيارا سوى الفوز أمام ساحل العاج في المباراة التي تجمع المنتخبين غدا، في ختام مباريات المجموعة الخامسة بدور مجموعات بطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

وأكد محرز: " الرسالة بسيطة، يتعين علينا الفوز. افتقدنا للفعالية، يجب أن نكون عفويين في اللمسة الأخيرة. عندما نكون في وضع صعب لا نريد التكلم كثيرا، الجميع يعرف ماذا يجب فعله". وأضاف: " في 2019 كانت مواجهتنا مع ساحل العاج في دور الثمانية، كان علينا نحن الاثنين أن نفوز، لكن اليوم الأمر يختلف، هم ضمنوا التأهل. ستكون مباراة مفتوحة ومختلفة بحسابات أخرى".

وتابع " لا أرغب في الخسارة والعودة إلى بيتي، أؤمن بالتأهل، لا يمكنني القول أننا سنفوز لكن اؤكد لكم اننا سنبذل كل ما بوسعنا، أنا متفائل وأتمنى البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

واعترف محرز، بالضغوطات التي يعاني منها المنتخب الجزائري بالنظر لوضعيته في المجموعة، غير أنه لفت النظر إلى أن هذا الوضع ليس جديدا، وأن الفريق دائما ما كان يؤدي بشكل جيد وسط هذه الظروف". يذكر أن المنتخب الجزائري يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

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