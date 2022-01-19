حفيظ دراجي: محمد صلاح «خايف على رجله» مع منتخب مصر.. وكيروش ظلم لاعب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المعلّق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، عن رأيه في المستويات التي يقدمها نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وأكد دراجي، في تصريحات نقلتها صحيفة "دزاير سبورت" الجزائرية، أنه من الصعب أن يؤدي الثنائي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، ورياض محرز لاعب الجزائر، بنفس المستوى مع منتخبات بلادهما كما هو الحال مع أنديتهما.

وقال المعلّق الجزائري: "من الصعب أن يؤدي محمد صلاح ورياض محرز بنفس المستوى الذي يقدمه الثنائي مع ليفربول ومانشستر سيتي".

وتابع: "الثنائي يتدرب يوميًا مع عناصر على أفضل مستوى في ليفربول ومان سيتي، والأجواء والملاعب في أوروبا أكثر من رائعة، محمد صلاح يخشى على قدمه مثل رياض محرز الذي يخشى الالتحامات".

وأضاف دراجي: "نسخة الكاميرون مختلفة وغربية من حيث الأجواء ودرجة الحرارة المرتفعة وأرضية الملاعب السيئة".

وأوضح: "منتخب الجزائر يحتاج إلى إحلال وتجديد في صفوفه، ولكن عقب الوصول إلى كأس العالم، لأنه ليس هناك فرصة لعمل ذلك الآن".

وأشار إلى أن كارلوس کیروش، المدير الفني للفراعنة، "يحتاج إلى دعم ومساندة الجماهير والإعلام في مصر"، لافتاً إلى أن نتائج المنتخبات الكبرى مثل تونس والجزائر ومصر ليست جيدة في البطولة".

واختتم حفيظ دراجي: "المدرب البرتغالي ظلم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بعدم ضمه إلى قائمة مصر في كأس أمم إفريقيا".

يشار إلى أن منتخب مصر سيلاقي نظيره السودان، في التاعسة مساء اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.