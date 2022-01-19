7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،طارق حامد يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم لتجديد تعاقده مع الزمالك ،زيزو على حساب السعيد وعمر كمال بالجبهة اليمنى رغم الإجهاد.

مصر ضد السودان.. زيزو على حساب السعيد وعمر كمال بالجبهة اليمنى رغم الإجهاد

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان المقرر لها التاسعة مساء، فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، والأقرب أن يتكون التشكيل من: محمد الشناوى وعمر كمال وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف فى الدفاع، وفى الوسط عمرو السولية ومحمد النني وسيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد.

طارق حامد يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم لتجديد تعاقده مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام طارق حامد لاعب وسط الفريق بطلب 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد لفترة جديدة، حيث ينتهي تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

تأكد بشكل نهائى غياب محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى، عن باقى مباريات فريقه خلال دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.