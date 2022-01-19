شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يستقر على التأهيل من جراحة الصليبى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر على قضاء فترة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى فى مستشفى سيبتار بالدوحة للعلاج والتأهيل بعدما تلقى نصائح كثيرة من الجهاز الطبى للمارد الأحمر وكذلك جهاز منتخب مصر الطبى بجودة التأهيل فيها بعد الجراحات الكبيرة .

يؤدى أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي حيث مازال اللاعب يفاضل بين أكثر من مكان لإجراء الجراحة.

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .



ويذكر أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام حاليا في الكاميرون.