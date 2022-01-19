شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بمعاونيه وتدريبات بدنية قبل مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على هذه الفقرة بمعاونة أفراد الجهاز الطبي بالزمالك.

فيما اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم ، وشهد الاجتماع الحديث عن الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة في كأس الرابطة، وشرح المدير الفني البرامج التدريبية التي سيخوضها الفريق في الأيام المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة .