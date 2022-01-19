تشافي يواصل الضغط على ديمبلي من أجل التجديد مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجّه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تحذيرا جديدا للاعبه عثمان ديمبلي، في ظل مماطلة الأخير في تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

ودخل برشلونة منذ فترة مع ديمبلي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن بسبب مطالب اللاعب ووكيله.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة مع أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا: "ديمبلي قال لي إنه يريد البقاء لكنه لم يجدد عقده، وأنا في الواقع لا أفهم السر وراء ذلك".

وأضاف مدرب برشلونة: "القرار واضح من الإدارة، إذا لم يجدد فعلينا أن نجد حلا لهذا الوضع، إما أن يجدد عقده أو يجد مخرجا، لا حل آخر أمامه".

وفي ختام تصريحاته علق تشافي على انتقادات وكيل ديمبلي لإدارة برشلونة، حيث قال: "لا أريد أن أرد على أي شخص ولا أريد أن أقلل من احترام أحد، فكرتنا واضحة وذكرتها سابقا".

وكان موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، هاجم إدارة برشلونة بسبب الأخبار المتداولة عن استبعاد اللاعب لنهاية الموسم إذا لم يجدد.