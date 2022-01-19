تدريب تنشيطي لمنتخب مصر قبل مواجهة السودان في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أدى المنتخب الوطني صباح اليوم الأربعاء، تدريبا تنشيطيا بمقر إقامته بالعاصمة الكاميرونية ياوندي قبل التوجه للقاء السودان.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السوداني في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، بينما واصل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي.

وينتظم الفريق في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني ظهرا قبل تناول وجبة الغذاء يدخل بعدها اللاعبون في راحة تامة حتى موعد التحرك إلى ستاد أحمدو أهيدجو للقاء السودان.

ويؤدي اللاعبون الذين لن يشاركوا في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

وتنتظر البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدًا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.

جدير بالذكر أن منتخب مصر بحاجة للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل وصافة جدول المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، يليه غينيا بيساو والسودان في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما، بينما حسم المنتخب النيجيري تأهله بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.