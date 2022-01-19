هل ينتقل مصطفى فتحي للتعاون بعد تمسك الزمالك بـ"المليون دولار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يحاول مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك ووكيل أعماله، تقريب وجهات النظر بين إدارة القلعة البيضاء ومسئولي التعاون السعودي لإتمام الصفقة بصورة رسمية.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن إدارة الزمالك تتمسك بالحصول على مليون دولار "كاش"، في المقابل يرغب نادي التعاون السعودي في تحويل قيمة الصفقة بصورة دفعات.

وأشار المصدر، إلى أن هناك محاولات يقوم بها مصطفى فتحي ووكيل أعماله مع النادي السعودي لتقريب وجهات النظر وإتمام الصفقة رسميًا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن عبر فيديو نشر على "يوتيوب"، موافقته على رحيل مصطفى فتحي لصفوف التعاون السعودي بشرط الحصول على قيمة الصفقة كاملة دون تقسيط. (طالع تفاصيل الخبر من هنا)

وسبق وأن لعب مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي على سبيل الإعارة خلال موسم (2017 - 2018) قبل أن يعود للزمالك مجددًا.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا، لعب مع الزمالك بواقع 8 مباريات في مسابقة الدوري سجل من خلالها أربعة أهداف.