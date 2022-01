بث مباشر ظفار والسويق في كأس عمان رابط مشاهدة يوتيوب يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ظفار والسويق في ذهاب دور الـ 8 من بطولة كأس جلالة السلطان المعظم (كأس عمان) موسم 2022/2021. رابط يوتيوب يلا شوت.

تنطلق مباراة اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 بين ظفار والسويق في تمام الساعة 13:25 بتوقيت جرينيتش، 15:25 بتوقيت مصر، 16:25 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على شاشة القناة الرياضية العمانية OMAN sports المفتوحة على النايل سات، كما ينقلها لكم الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

Notice: This article is written and owned by Mercatoday news organization, any copying must be subjected to a signed approval.

تمكن فريق ظفار من بلوغ دور الثمانية من بطولة كأس عمان بعد فوزه الصعب على العروبة بنتيجة 3/4. بينما ترشح فريق السويق على حساب نادي عمان بنتيجة 2/1.

وانتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين بفوز ظفار مرتين في بطولة الدوري العماني عمانتل عامي 2019 و2020، بالاضافة إلى فوز ثالث في نهاذي كأس عمان 2021 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد.

وفشل نادي السويق في تحقيق أي فوز على ظفار منذ مايو 2018 عندما انتصر بهدف دون رد ضمن مباريات الدوري العماني الممتاز.

وحاول السويق رد اعتباره من الهزيمة القاسية التي مُني بها في مباراة نهائي كأس عمان 2021، حين واجه ظفار في الدوري المحلي يوم 24 نوفمبر 2021، إلا أنه اكتفى بنقطة من تعادل سلبي.

ظفار 0-0 السويق

ملعب السعادة

كأس سلطنة عمان (ذهاب ربع النهائي)

جارية الآن

تشكيلة السويق اليوم

مازن الكاسبي – يوسف السعدي – احمد الخميسي – عبدالمعين المرزوقي – محمود مبارك – احمد كانو – ايمن البريكي – عمر الفزاري – ويلمرسون – عبدالله السعدي – عصام الصبحي

تشكيلة ظفار اليوم

داؤود الكحالي – عبدالسلام عامر – ثاني الرشيدي – علي سالم – معتز صالح – محمد المعشري – عبدالله فواز – يزيد المعشني – عوض الشعري – عمر المالكي – قاسم سعيد

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة اليوم بين ظفار والسويق في كأس عمان 2022