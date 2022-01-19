تعرف على جدول ترتيب الدوري القطري 2021/2022 بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، في ختام الجولة 15، والتي شهدت فوز السد وتعثر الدحيل بالتعادل.

واسترد السد صدارة الدوري القطري بعد فوزٍ عريض على الشمال 5-1 اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشرة التي شهدت استعادة أم صلال نغمة الانتصارات بتجاوز الغرافة 3-1.

وسجل حامل اللقب عودة قوية بعد غياب في المرحلتين الماضيتين بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوفه، ليدون الانتصار الحادي عشر مقابل تعادل وحيد رافعًا رصيده الى 34 نقطة من 12 مباراة متقدمًا بفارق نقطة عن الدحيل الثاني، ولكن مع ثلاث مباريات أقل.

وفي مباراة أخرى، فشل الريان بالخروج بأفضل من التعادل السلبي مع الخور، ليرفع رصيده الى 16 نقطة من 14 مباراة في المركز السابع متقدمًا بفارق الأهداف عن قطر والأهلي، بالمقابل وصل الخور الى النقطة العاشرة، لكنه ظل في المركز ما قبل الأخير.

واكتفى نادي الدحيل بتعادل مخيب مع السيلية 1-1 يوم الإثنين الماضي، ليفقد الصدارة التي اعتلاها في الجولة الماضية، وحصد السيلية نقطة معنوية بعدما أوقف سلسة من ست هزائم متتالية، لكنه ظل في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية، واصل الوكرة صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا على حساب الأهلي 3-1 رافعاً رصيده الى 25 نقطة متقدمًا الى المركز الثالث، في المقابل، تلقى العميد خسارته الأولى بعد ثلاث مباريات (فوزان وتعادل) ليتجمد رصيده عند 16 نقطة وتراجع للمركز التاسع.

وأنهى قطر مسلسل الخيبات بعد خسارتين وتعادل محققاً فوزاً ثميناً على العربي 2-1 ليرفع رصيده الى 16 نقطة في المركز السادس، في المقابل، عاد العربي لدوامة الهزائم مجددًا ليتجمد رصيده عند 23 نقطة وتراجع الى المركز الخامس.

ترتيب الدوري القطري بعد نتائج مباريات الجولة 15

1- السد (34 نقطة) لعب 12 مباراة

2- الدحيل (33 نقطة)

3- الوكرة (25 نقطة) لعب 14 مباراة

4- الغرافة (23 نقطة)

5- العربي (23 نقطة)

6- أم صلال (22 نقطة)

7- الريان (16 نقطة) لعب 14 مباراة

8- نادي قطر (16 نقطة) لعب 14 مباراة

9- الاهلي (16 نقطة)

10- الشمال (13 نقطة)

11- الخور (10 نقاط)

12- السيلية (6 نقاط)