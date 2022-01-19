تعرف على جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز 2021/2022 بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 في الجولة 11 من المسابقة.

واصل الوثبة صدارته لجدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعدما اكتسح ضيفه حرجيله برباعية نظيفة، محققاً الفوز الثامن له والسادس على التوالى، مستغلا سقوط منافسه تشرين في فخ التعادل امام الكرامة بدون اهداف.

وفي مباراة آخرى بنفس الجولة قفز الوحدة الى المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما انتصر خارج قواعده على الشرطة بثنائية نظيفة.

كما استعاد حطين نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 4 جولات بالدوري وفاز على مضيفه النواعير بنتيجة 2/صفر، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن أول مراكز الهبوط.

ومن المقرر ان تختتم الجولة الحادية عشر في الدوري السوري الممتاز يوم الاربعاء الموافق 19 يناير 2022، عندما يستقبل الجيش نظيره جبله.

ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 11

1- الوثبة (26 نقطة)

2- تشرين (22 نقطة) لعب 10 مباريات

3- الوحدة (20 نقطة)

4- الجيش (18 نقطة) لعب 10 مباريات

5- الكرامة (15 نقطة)

6- جبله (15 نقطة) لعب 9 مباريات

7- الاتحاد (14 نقطة)

8- الطليعه (13 نقطة)

9- حرجيله (13 نقطة)

10- الفتوة (13 نقطة)

11- حطين (10 نقاط) لعب 10 مباريات

12- الشرطة (9 نقاط) لعب 10 مباريات

13- النواعير (6 نقاط)

14- عفرين (3 نقاط)