موعد مباراة مصر والسودان في كأس امم افريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس امم افريقيا 2021، التوقيت والقنوات الناقلة والمعلق.

يدخل منتخب مصر اللقاء الأخير بدور المجموعات في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد المنتخب السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

كان منتخب الفراعنة قد حقق الانتصار على منتخب غينيا بيساو في الجولة الثانية بهدف دون رد سجله محمد صلاح. ليصحح بهذا الفوز الصعب المسار نحو منافسة نيجيريا (6 نقاط) على صدارة المجموعة الرابعة.

على الجانب الآخر، بعد كسب نقطة واحدة من أول مباراتين في المجموعة، يأمل السودان في تكرار فوز غينيا الاستوائية المفاجئ على الجزائر في هذه المباراة لأنها ستقفز على مصر إذا فازت بالنقاط الثلاث، أي شيء بخلاف انتصار “صقور الجدياني” سيشهد إقصائهم من البطولة.

موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة مصر والسودان يوم الاربعاء الموافق 19 يناير 2022، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا عند الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد خصصت الشبكة باقة ماكس المدفوعة مقدمًا لمشاهدة مباريات البطولة، حيث تنقل مباراة مصر والسودان عبر قناتي بي إن سبورتس MAX 1، ويتولى مهمة التعليق عليها التونسي “عصام الشوالي”.

كما ينقل اللقاء على قناة Sky Sports Football UK البريطانية، بالأضافة الى قناة Sportdigital الألمانية.

تاريخ مواجهات مصر والسودان

يرجع أول لقاء جمع بين منتخب مصر وشقيقه السوداني الى عام 1957 عندما ألتقيا في كأس الأمم الأفريقية الأولى، وفاز حينها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وفي المجمل تواجه المنتخبان في 22 مباراة بجميع المسابقات (رسمية وودية)، انتصر المنتخب المصري في 15 مباراة، بينما فاز المنتخب السوداني في 3 مباريات فقط، وتعادلا في 4 مناسبات.

يذكر ان آخر مواجهة بين مصر والسودان كانت يوم 4/12/2021 في دور المجموعات ببطولة كأس العرب فيفا قطر، وشهد اللقاء فوز عريض للمنتخب المصري بخماسية نظيفة.