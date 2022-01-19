ملخص واهداف اليوم في مباراة المغرب والجابون..فيديو يوتيوب بين سبورت

ملخص مباراة المغرب والجابون في أمم أفريقيا 2021 «فيديو يوتيوب بين سبورت» - أشرف حكيمي يحتفل بأول اهدافه - صور AFP

شاهد اهداف وملخص مباراة المغرب والجابون..فيديو يوتيوب بين سبورت. المنتهية بالتعادل 2/2. في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2021.

واجه منتخب المغرب صعوبات كبيرة في مباراة اليوم أمام نظيره الجابوني للخروج بنتيجة ايجابية تؤمن له صدارة المجموعة التي شهدت مفاجأة من عيار ثقيل. باحتلال منتخب غانا العريق للمركز الرابع بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام المنتخب حديث العهد «جزر القمر».

وتسببت الأخطاء الدفاعية للثنائي سفيان شاكلا ونايف أكراد في تلقي شباك المنتخب المغربي لهدفين من أليفيناه وبوبيندزا. بينما سجل ثنائية المغرب سفيان بوفال وأشرف حكيمي.

اهداف وملخص مباراة المغرب والجابون..فيديو يوتيوب بين سبورت