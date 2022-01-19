بث مباشر يوتيوب شاهدة مباراة اليوم بين المغرب والجابون «يلا شوت»

شاهد بث مباشر مباراة المغرب والجابون مساء اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022. عبر موقع الخليج 365 بالاشتراك مع رابط يلا شوت ويوتيوب.
تنطلق مباراة اليوم بين المغرب والجابون في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. 20:00 بتوقيت الرباط، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.
يستضيف ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مباراة اليوم بين المغرب والجابون. ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة C ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.
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تقام في نفس توقيت بث مباشر مباراة المغرب والجابون، لقاء آخر لحساب نفس المجموعة بين غانا وجزر القمر. على ملعب رومدي أدجيا.
تصل درجة حرارة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يناير إلى 30 درجة مئوية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وهي نفس درجة حرارة في مدينة جاروا التي ستستضيف مباراة غانا وجزر القمر.
تنقل مباراة المغرب والجابون عبر الخليج 365 ويوتيوب يلا شوت في بث مباشر لحظة بلحظة. ويمكنكم مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس باقة MAX بصوت المعلق الرياضي المغربي «جواد بدة».
كما يعلق على مباراة المغرب والجابون المعلق الرياضي المغربي«عبد الحق الشراط». في القناة الأولى الأرضية المغربية TNT، ويعلق عليها المعلق الرياضي المغربي محمد العدالي في القناة الرياضية المغربية TNT بتقنية HD.
يحتل منتخب المغرب المركز الأول في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2021 برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوزه على غانا 1/صفر وجزر القمر 2/صفر.
وتبث مباراة منتخب المغرب (أسود أطلس) أمام منتخب الجابون، على شاشة قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وقناة سبورت كلوب 1 صربيا، وسبورت كلوب 1 كرواتيا. والنسخة الهولندية لمجموعة قنوات ESPN العالمية، وقناة Supersport variety 4 الجنوب أفريقية.
جدير بالذكر انتهاء آخر لقاء بين الفريقين بفوز الجابون 3-2 في لقاء ودي على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.
أما آخر لقاء رسمي جمعهما، فقد حقق المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3/صفر على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2018، وأقيمت يوم 7 أكتوبر 2017.
المغرب 2-2 الجابون
ملعب أحمدو أهيدجو (ياوندي – الكاميرون)
كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة C – الجولة 3)
انتهت
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة المغرب والجابون اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022.
- أصحبكم على مدار ال 90 دقيقة القادمة «محمود ماهر» من مركز بث مباشر الخليج 365.
- قم بتحديث هذه الصفحة أولاً بأول للتعرف على النتيجة وأبرز الأحداث والتغييرات وشرح الأهداف وغيرها من تفاصيل.
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- بعد قليل تشكيلة كل فريق. وبجوار كل لاعب اسم النادي الذي يمثله.
- تشكيلة المغرب الاساسية اليوم:
- منير محمدي (هاتاي سبور) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – سفيان شاكلا (ليوفين) – نايف أكراد (رين) – آدام ميسينا (واتفورد) – إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز) – عز الدين أوناهي (أنجيه) – سفيان أمرابط (فيورنتينا) – فيصل فجر (سيفاسبور) – أيوب الكعبي (هاتاي سبور) – يوسف النصيري (إشبيلية)
- تشكيلة الجابون الاساسية اليوم:
- جيان نويل أمونومي (أمازولو) – لويد باولن (باستيا) – برونو إكويلي مانجا (ديجون) – جونيور أسمومو (أوبانجي) – أنتوني أويونو (بولون) – آندري بوكو (ألتاي) – جويلور كانجا (سرفينا زفيزدا) – يوهان أوبيانج (روديز) – أليكس موكيتو موسوندا (آريس) – آرون بوبيندزا (العربي القطري) – جيم أليفيناه (كليرمونت)
- الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية مباراة المغرب والجابون..
- 2″ بالتوفيق للمنتخب العربي المغربي.
- 21″ جوووووووول…جيم أليفيناه يسجل هدف تقدم الجابون 1-0 بمساعدة حارس المرمى أنتوني أويونو الذي أرسل كرة طويلة من منطقة جزاء الجابون ليقوم المدافع سفيان شاكلا بتفويتها بشكل غريب للغاية، بالانحناء لتمر وجد أليفيناه الذي تسلم وانفرد بالحارس منير المحمدي وسدد في المرمى.
- 31″ تغيير مبكر في المباراة لمنتخب المغرب بنزول «سليم أملاح» بدلاً من إلياس الشاعر.
- 36″ بطاقة صفراء للاعب الجابون «أوبيانج».
- 38″ بطاقة صفراء على لاعب وسط المغرب سفيان أمرابط.
- 39″ حارس مرمى المغرب منير محمدي يبعد رأسية صعبة من المقص الأيسر بتصد مذهل.
- 42″ شوط أول للنسيان بالنسبة للمنتخب المغربي، الفريق ضائع تمامًا في الوسط والهجوم.
- 45+1″ بطاقة صفراء لنجم الجابون بوبندزا.
- 45″ نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم الجابون علي المغرب بهدف دون رد.
- استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني.
- كل التوفيق لمنتخب الوطني المغربي في الشوط الثاني، وتعم الفرحة في شوارع الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس ومكناس والقنيطرة وسطاط وتطوان وبني ملال والجديدة وخريبكة والناضور وجدة.
- الشوط الثاني
- 46″ بووووووووم..تصويبة صاروخية من فيصل فجر ، من حوالي 25 ياردة، يتصدى لها حارس المرمى جيان نويل أمونومي ويحولها ركنية.
- 57″ تغييران دفعة واحدة في تشكيلة منتخب المغرب بنزول «سفيان بوفال وأيمن برقوق» بدلاً من أيوب الكعبي وفيصل فجر.
- 64″ تغيير أول في تشكيلة الجابون بنزول «أميكا أوتشانجا» بدلاً من موسوندا.
- 71″ أوووووووووه..سفيان بوفال يحصل على ركلة جزاء بذكاء كبير بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من المدافع والحارس في آن واحد.
- 71″ الحكم يشير على الفور لعلامة الجزاء..فرصة ذهبية للمنتخب المغربي من أجل إدراك هدف التعادل.
- 73″ جوووووووووووووووووووووول..المغرب يتعادل 1/1 عن طريقة ركلة جزاء نفذها سفيان بوفال. وضعها على أقصى يمين الحارس أمونومي الذي طار عليها لكنها كانت أقوى منه.
- 78″ تصويبة بعيدة المدى من أملاح تمر بعيدة عن المرمى الجابوني.
- 81″ جووووووووووووووووووووووول..الجابون يستعيد زمام الأمور بتسجيل هدف التقدم من جديد عن طريق «آرون بوبيندزا» بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من الرواق الأيسر مرت من سفيان شاكلا بشكل غريب، لتجد آرون بوبيندزا الذي وضعها بلمسة واحدة بعد هروبه من المدافع نايف أكراد.
- 81″ الهدف احتسب باسم مدافع منتخب المغرب نايف أكراد، هو آخر من لمس الكرة Own Goal.
- 83″ جووووووووووووووووووووووووووووووول…أشرف حكيمي يعدل النتيجة لصالح المغرب بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 25 ياردة، لتعانق المقص الأيمن لحارس مرمى الجابون.
- 88″ تغيير في صفوف منتخب الجابون بنزول «مايي» بدلاً من صاحب الهدف الأول أليفيناه.
- 89″ تغييران لمدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش بنزول «طارق تيسودالي ورومان سايس» بدلاً من عز الدين أوناحي وسفيان شاكلا.
- 91″ تغيير في الجابون بنزول «ميي» بدلاً من نجم المباراة بوبيندزا.
- 94″ نايف أكرد – مدافع المغرب – ينقذ فرصة هدف..
- 94″ الحكم يوقف اللعب بسبب إصابة للاعب من الاجبون «بوكو».
- 95″ الجابون طامع في الانتصار خلال الدقائق الأخيرة، يود تصدر المجموعة.
- 95″ مباراة كانت صعبة للغاية على منتخب المغرب.
- 96″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 2/2.
- المغرب يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وينجو من كمين الجابون، بفضل بوفال وحكيمي.
- الجابون تترشح كثاني المجموعة.
- جزر القمر تخطف المركز الثالث بعد الفوز في نفس التوقيت على غانا في واحدة من كبرى مفاجأت البطولة.
- جزر القمر فازت على غانا 3-2.
- غانا تودع كمتذيل المجموعة الثالثة!
- إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر.
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