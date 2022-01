بث مباشر يوتيوب شاهدة مباراة اليوم بين المغرب والجابون «يلا شوت»

شاهد بث مباشر مباراة المغرب والجابون مساء اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022. عبر موقع الخليج 365 بالاشتراك مع رابط يلا شوت ويوتيوب.

تنطلق مباراة اليوم بين المغرب والجابون في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. 20:00 بتوقيت الرباط، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستضيف ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مباراة اليوم بين المغرب والجابون. ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة C ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

تقام في نفس توقيت بث مباشر مباراة المغرب والجابون، لقاء آخر لحساب نفس المجموعة بين غانا وجزر القمر. على ملعب رومدي أدجيا.

تصل درجة حرارة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يناير إلى 30 درجة مئوية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وهي نفس درجة حرارة في مدينة جاروا التي ستستضيف مباراة غانا وجزر القمر.

تنقل مباراة المغرب والجابون عبر الخليج 365 ويوتيوب يلا شوت في بث مباشر لحظة بلحظة. ويمكنكم مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس باقة MAX بصوت المعلق الرياضي المغربي «جواد بدة».

كما يعلق على مباراة المغرب والجابون المعلق الرياضي المغربي«عبد الحق الشراط». في القناة الأولى الأرضية المغربية TNT، ويعلق عليها المعلق الرياضي المغربي محمد العدالي في القناة الرياضية المغربية TNT بتقنية HD.

يحتل منتخب المغرب المركز الأول في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2021 برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوزه على غانا 1/صفر وجزر القمر 2/صفر.

وتبث مباراة منتخب المغرب (أسود أطلس) أمام منتخب الجابون، على شاشة قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وقناة سبورت كلوب 1 صربيا، وسبورت كلوب 1 كرواتيا. والنسخة الهولندية لمجموعة قنوات ESPN العالمية، وقناة Supersport variety 4 الجنوب أفريقية.

جدير بالذكر انتهاء آخر لقاء بين الفريقين بفوز الجابون 3-2 في لقاء ودي على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

أما آخر لقاء رسمي جمعهما، فقد حقق المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3/صفر على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2018، وأقيمت يوم 7 أكتوبر 2017.

المغرب 2-2 الجابون

ملعب أحمدو أهيدجو (ياوندي – الكاميرون)

كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة C – الجولة 3)

انتهت