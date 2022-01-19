فرصة للمداورة.. تشكيلة المغرب الرسمية أمام الجابون اليوم

تعرف على تشكيلة المنتخب المغربي الرسمية في مباراة اليوم امام منتخب الجابون برسم الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر.

استغل المدرب وحيد خاليلوزيتش الفرصة بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول مبارتين بالمجموعة، وأقدم على بعض التغييرات في بعض المراكز داخل تشكيلة أسود الأطلس في مباراة اليوم.

ودفع مدرب المنتخب المغربي بالحارس منير المحمدي منذ البداية في مباراة اليوم، لتتم إراحة ياسين بونو، وامامه الرباعي اشرف حكيمي، سفيان شاكله، نايف أكرد و آدم ماسينا.

وفي وسط الميدان، يلعب خاليلوزيتش مباراة اليوم برباعي مكون من سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناحي و إلياس شاعر، ليتتم إراحة عمران لوزا والمتألق سليم أملاح في مباراة اليوم.

وفي المقدمة، يدفع مدرب أسود الأطلس في مباراة اليوم بالثنائي أيوب الكعبي و يوسف النصيري منذ البداية، بغية منه تحقيق بعض النجاعة الهجومية التي افتقدها نجوم منتخب المغرب في المباراة الماضية امام جزر القمر.

تشكيلة المغرب الرسمية أمام الجابون اليوم

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: اشرف حكيمي، سفيان شاكله، نايف أكرد، آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، وفيصل فجر، إلياس شاعر

خط الهجوم: أيوب الكعبي، يوسف النصيري