زيدان يساعد باريس على منع انتقال مبابي لريال مدريد

يقوم باريس سان جيرمان الفرنسي، بآخر محاولاته المستميتة الرامية لمنع النجم كيليان مبابي، من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال الميركاتو الصيفي 2022 في صفقة انتقال مجانية، معتمدين في ذلك، على مساعدة من مواطنه زين الدين زيدان.

ويقترب ريال مدريد من التوقيع مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجانية، بعد رفضه التجديد مع فريق ناصر الخليفي، حيث ينتهي عقده في يوليو 2022.

ورفضت إدارة باريس سان جيرمان، عرضاً قياسياً بلغ 200 مليون يورو في الصيف الماضي من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي، حيث يستميت النادي الباريسي للاحتفاظ بالمهاجم البالغ 22 عاماً، لكن هذا الاخير متشبث بقراره القاضي بالانتقال إلى ريال مدريد الاسباني حلم طفولته.

ورغم أن بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا يرفض التجديد، إلا أن الإدارة القطرية للنادي الفرنسي ستحاول تقديم عرض قصير الأمد للمهاجم مبابي، حيث يتواجد المهاجم الشاب مع النادي خلال كأس العالم 2022 في قطر من جهة، ولا ينتقل مجاناً إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو من جهة أخرى، وفقاً لشبكة ESPN.

واضاف نفس المصدر، أن إدارة باريس سان جيرمان متفائلة جداً بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع مبابي، معتمدة في ذلك على مواطنيه زين الدين زيدان المرشح فوق العادة لخلافة ماوريسيو بوكيتينو في تدريب الفريق، و بول بوجبا المرتبط بالانتقال إلى حديقة الأمراء الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.