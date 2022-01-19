منتخب إسبانيا يعود للعب في برشلونة بعد غياب 18 عاماً

يعود منتخب إسبانيا أخيرًا للعب في برشلونة هذا العام، بعد غياب دام لما يقرب من عقدين من الزمن عن كاتالونيا بسبب المشاكل السياسية بين الحكومة الاسبانية، والإقليم الذي يطالب بالاستقلال.

وقام المنتخب الاسباني بجولة في البلاد لبعض الوقت، حيث لعب في كل مكان من مدريد إلى فالنسيا، ومن إشبيلية إلى بلباو، لكن كاتالونيا هي أحد الأماكن التي ابتعدوا عنها في السنوات الـ 18 الماضية.

ولا يزال التوتر السياسي قائمًا في كاتالونيا وسط سعي المنطقة للاستقلال منذ استفتاء الاستقلال المثير للجدل في عام 2017.

أدى طلب الاستقلال إلى تردد من الاتحاد الاسباني لكرة القدم في اللعب في برشلونة، على الرغم من أن المدينة واحدة من أكبر مدن كرة القدم وأكثرها شيوعًا في البلاد.

لكن الفجوة – التي بدأت في عام 2004 – ستنتهي، مع حجز مباراة في مارس في كتالونيا، حيث ستواجه إسبانيا منتخب ألبانيا في مباراة ودية يوم 27 مارس على ملعب إسبانيول.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتم الترحيب بالفريق الإسباني ترحيباً حاراً، وبالفعل نوع الحضور الذي ستعرفه المباراة بملعب نادي إسبانيول برشلونة، والذي يستوعب ما يصل إلى 40 ألف مشجع.