بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة السنغال ومالاوي «رابط يلا شوت»

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لـ مشاهدة مباراة السنغال ومالاوي. المقرر لها اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022. بالاشتراك مع يلا شوت.
تنطلق مباراة السنغال ومالاوي ضمن مباريات اليوم في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021. في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت السعودية.
تنقل مباراة اليوم بين السنغال ومالاوي من ملعب «كويكونج ستاديوم» في بث مباشر لحظة بلحظة. عبر موقع الخليج 365 ويلا شوت، ويمكنكم مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية باقة MAX بصوت المعلق الرياضي المصري «علي محمد علي».
تبث المباراة كذلك على مجموعات قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وقناة بين سبورت الفرنسية الأولى بتقنية HD مع قناة بي إن سبورت كونيكت المدعومة بنظام اندرويد وIOS على الانترنت.
يدير مباراة اليوم بين السنغال ومالاوي، الحكم الكاميروني «بليسي نجوا». ويتزامن مع إقامتها مباراة لحساب نفس المجموعة بين زمبابوي وغينيا كوناكري، ستديرها حكمة من دولة رواندا تدعى «ساليمة موكانسانجا»، ستكون أول حكمة في التاريخ تدير مباراة في بطولة أمم أفريقيا للكبار.
ولعبت السنغال ضد مالاوي في ثلاث مناسبات سابقة، المواجهة الأولى في الألعاب الأفريقية عام 1987، وانتهت بفوز مالاوي 2-0، والمواجهة الثالثة في لقاء ودي عام 2007 انتهت بفوز السنغال 3-2، وسجل ديمبا توريه ثنائية.
أما المباراة الثالثة فكانت أشبه بالودية لعدم وجود المحترفين، ضمن دور مجموعات كأس كوسافا للأمم خلال شهر يوليو 2021، وانتهت بفوز السنغال 2-1 على ملعب نيلسون مانديلا باي بمدينة بورت إيليزابيث الجنوب أفريقية.
السنغال 0-0 مالاوي
ملعب كويكونغ ستاديوم (مدينة بافوسام – الكاميرون)
كأس أمم أفريقيا (المجموعة B – الجولة 3)
انتهت
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة السنغال ومالاوي اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022.
- أصحبكم على مدار ال 90 دقيقة القادمة «محمود ماهر» من مركز بث مباشر الخليج 365.
- قم بتحديث هذه الصفحة أولاً بأول للتعرف على النتيجة وأبرز الأحداث والتغييرات وشرح الأهداف وغيرها من تفاصيل.
- فيديو البث بالاسفل يدعم الهواتف بأنظمة IOS وAndroid.
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- بعد قليل تشكيلة كل فريق. وبجوار كل لاعب اسم النادي الذي يمثله.
- تشكيلة السنغال الاساسية اليوم:
- إدوارد ميندي (تشيلسي) – ساليو سيس (نانسي) – عبدو ديالو (باريس سان جيرمان) – خاليدو كوليبالي (نابولي) – بونا سار (بايرن ميونخ). شيخو كوناتي (كريستال بالاس) – بولاي ديا (فياريال) – حبيب ديالو (ستراسبورج) – ساديو ماني (ليفربول).
- تشكيلة مالاوي الاساسية اليوم:
- كريس ثومو – جوميزجاني شيروا (بيج بوليتس) – دينيس شيمبيزي (بولوكواني) – لاورانس شازيا – ستانلي سانودي (مايتي واندرز). فرانسيسكو مادينجا (ديلا جوري) – جون باندا (يو دي سونجو) – شيموموي إدانا (بيج بوليتس) – ميكويوم مهوني (بلو إيجلز) – جابادينهو مهانجو (أورلاندو بايرتس) – كوندا مويابا (بولوكواني).
- الشوط الأول
- انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع أفضلية لمنتخب مالاوي وخطورة واضحة على مرمى ميندي.
- الشوط الثاني
- انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
- بهذه النتيجة يترشح منتخب السنغال كأول المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.
- ويحصل منتخب مالاوي على المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق المواجهات المباشرة أمام غينيا كوناكري التي خطفت المركز الثاني رغم خسارتها أمام زيمبابوي في الجولة الثالثة.
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