الاتحاد الجزائري ينفي الاستعانة بـ «راقٍ شرعي» في مباراة كوت دي فوار - رياض محرز ورامي بن سبعيني - صور AFP

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم «FAF» الأنباء التي ترددت عن إمكانية استعانته بـ «راقٍ شرعي» في مباراة المنتخب الأول أمام كوت دي فوار.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة حاسمة ومصيرية أمام كوت دي فوار في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، ستحدد نتيجتها مستقبل الفريق، إما بالاستمرار أو الخروج المُبكر.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» تحليلات سواء من الإعلاميين الجزائريين أو الجماهير، حول تعرض منتخب المحاربين لـ «السحر» في أول مباراتين لهم في أمم أفريقيا أمام سيراليون وغينيا الاستوائية.

وذهب البعض إلى نحو المطالبة بتواجد راق شرعي لحماية المنتخب الجزائري من الحسد والسحر في مباراة كوت دي فوار الحاسمة.

وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إصدار بيان رسمي حول هذا الموضوع، قائلاً «هذه شائعات تمس صورة المنتخب الوطني الجزائري، نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى جميع الجهات القضائية لكل من يريد الإساءة للخضر».

وعرض الراقي الشرعي الجزائري «ابن الشنفرة» خدماته على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم FAF، عبر فيديو مصور، تداولته المواقع الالكترونية في البلاد.

وأكد الشيخ ابن الشنفرة وجود سحر وعين قوية أثرت على أداء لاعبي منتخب الجزائر في مباراتي سيراليون وغينيا الاستوائية، ما أدى إلى تقهقر الفريق إلى ذيل ترتيب المجموعة الخامسة، والاقتراب من الخروج، رغم أن هجوم الجزائر كان الأقوى في تصفيات هذه البطولة وتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.