شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة - عمرو جمال وأحمد عبد العزيز مودي

شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية. التي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدفين دون رد. بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022. على ملعب الاسكندرية الدولي.

خسر نادي الزمالك من فاركو بنتيجة 2/صفر، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة المصرية. ليكتفي رفاق أوباما بنقطة واحدة من أول جولتين. حصلوا عليها جراء تعادلهم السلبي مع إنبي، ليتذيلوا المجموعة بنقطة واحدة حتى اشعار آخر.

وتلقت شباك الزمالك هدفًا مُبكرًا في الدقيقة 3 حمل توقيع مدافع نادي فاركو «أحمد عبد العزيز مودي» والذي عاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من علامة الجزاء، رغم وجود الهداف عمرو جمال في خط الهجوم رفقة رزقي حمرون.

ودخل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة اليوم بتشكيلة معظمها من اللاعبين المعروفين. حيث تواجد في خط الدفاع الثلاثي «محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة». وفي حراسة المرمى محمد عواد.

ورغم غياب شيكابالا وطارق حامد بسبب خضوعهما لبرنامج إعدادي خاص، إلا أن كارتيرون رفض أن يكون خط الوسط من دون لاعبين كبار فأشرك المغربي محمد أوناجم وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما.

بهذه النتيجة يتقدم نادي فاركو إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، وقد يخسر فاركو المركز الثاني إذا ما حققت أندية غزل المحلة وطلائع الجيش وإنبي نتائج إيجابية في مبارياتهم اليوم الثلاثاء لحساب نفس الجولة.

شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة الزمالك وفاركو