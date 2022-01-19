الامارات | عرض خيالي لنجم منتخب مصر بـ 13 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي لنجم منتخب مصر بـ 13 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحف تركيةأن هناك مفاوضات جادة تمت خلال الساعات الأخيرة بين نادي فنربخشة وبين ممثلي نجم المنتخب المصري محمد النني، من أجل الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما أبدى مسؤولي أرسنال الإنجليزي رغبة كبيرة في الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتويى، بعدما أصبح الدولي المصري لا يظهر بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الماضية.

وتداولت الصفحف تأكيد من مصدر مسؤول بالنادي التركي، أن مدرب الفريق لديه قناعة كبيرة بمحمد النني، خاصة بعدما قدم اللاعب موسم جيد للغاية مع فريق بشكتاش الترك عندما كان معارًا إليه خلال الموسم الماضي.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن صفقة انتقال النني إلى صفوف فنربشخة سوف تكلف خزائن النادي نحو 13 مليون دولار متضمنة المبلغ المالي الذي سيحصل عليه الارسنال بالإضافة إلى راتب اللاعب خلال مدة العقد والتي ستصل إلى نحو ثلاث سنوات ونصف.

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