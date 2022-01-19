الامارات | كريستيانو رونالدو خارج مانشستر يونايتد هذا الصيف.. وضع شرطاَ صعباً للبقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو خارج مانشستر يونايتد هذا الصيف.. وضع شرطاَ صعباً للبقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن معلومات مفاجئة وغير متوقعة عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقالت أنه سيغادر فريقه الحالي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، لكن هذه الخطوة مقترنة بشرط عدم تأهل "الشياطين الحمر" إلى دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المعلومات بحسب الصحيفة رغم أن هناك محادثات جرت هذا الأسبوع بين ممثلي رونالدو وريتشارد أرنولد الذي من المقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي الجديد للنادي في بداية الشهر المقبل.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يشعر بالقلق من طريقة أداء مانشستر يونايتد حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة وبفارق كبير عن مانشستر سيتي المتصدر وله 56 نقطة، مما يعني أن الفريق من الصعوبة التأهل في ظل هذه الأوضاع.

يذكر أن الفرق الاربعة في المراكز الأولى لترتيب الدوري تتأهل الى دوري الابطال، بينما يلعب الخامس في الدوري الاوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.

ويعد رونالدو "37 عاما" من أبرز اللاعبين في العالم وحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، وصرح أكثر من مرة أنه يريد مواصلة اللعب حتى سن الأربعين. كما تعد بطولة دوري أبطال أوروبا لعبته المفضلة التي توج بلقبها أربع مرات مع ريال مدريد آخرها 2018، ومرة واحدة ما مانشستر يونايتد عام 2008 قبل انضمامه للدوري الاسباني.

وغاب رونالدو عن فريقه مانشستر يونايتد في آخر مباراتين أمام استون فيلا في الدوري، والكأس اثر إصابة عضلية، وسيغيب ايضا عن مباراة الشياطين الحمر مع برينتفورد المقررة على ملعب غريفين بارك في لندن منتصف ليلة الاربعاء اذ لم يكن ضمن التشكيلة التي غادرت لأداء اللقاء وفق وسائل إعلام انجليزية.

وشارك رونالدو ليلة الاثنين في حفل جوائز الفيفا الذي أقيم في زيورخ حيث حصل على جائزة تقديرية خاصة كأفضل لاعب تقديراً لإنجازاته في تسجيل الأهداف، تسلمها من انفينتينو رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم.

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