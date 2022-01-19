تشكيل منتخب مصر ضد السودان في بطولة الأمم الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

ينتظر الجمهور المصري معرفة التشكيلة الرسمية التي سيعلن عنها البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، لمواجهة نظيره السودان، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.



ويواجه منتخب مصر نظيره السوداني على ملعب أحمدو، في ختام مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة أمم فريقيا 2021.

وكان منتخب مصر خسر في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا أمام نيجيريا بهدف نظيف، ليحقق الفوز في ثاني مواجهاته أمام غينيا بيساو بالنتيجة نفسها بأقدام محمد صلاح.

أما المنتخب السوداني فقد تعادل مع غينيا بيساو وخسر من نيجيريا، ولا بديل له عن الفوز لحجز مقعده في الدور المقبل.

ويلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا بالتوقيت ذاته.

وتنص لائحة بطولة كأس الأمم الأفريقية على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

ويكفي منتخب مصر تحقيق الفوز على السودان لحجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة دون النظر إلى نتيجة مباراة غينيا بيساو أمام نيجيريا، إذ سيصبح رصيد مصر ست نقاط ليضمن العبور إلى دور الـ16.

ومن الممكن أن يتأهل الفراعنة إذا تعادلوا مع السودان، إذ سيرتفع رصيدهم إلى أربع نقاط، وهو ما سيجعله متساويا في النقاط مع منتخب غينيا بيساو في حال فوزه على نيجيريا.

وسيكون اللجوء إلى قاعدة المواجهات المباشرة لترجيح كفة المنتخب المصري للتأهل إلى دور الـ16.

بينما سيفقد منتخب مصر فرصة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 كوصيف حال الخسارة أمام السودان، إذ سيرتفع رصيد منتخب السودان إلى أربع نقاط متفوقًا على مصر بفارق نقطة.

وتنحصر بطاقة التأهل بين السودان وغينيا بيساو إذا تمكن الأخير من الفوز على نيجيريا.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة منتخب مصر ضد السودان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أحمد سيد ”زيزو“.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.