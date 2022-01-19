شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدي تدريبًا تنشيطيًا قبل التوجه للقاء السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بمقر إقامته بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمدة نصف ساعة، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي ، وينتظم الفريق في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني ظهرا قبل تناول وجبة الغذاء يدخل بعدها اللاعبون في راحة تامة حتى موعد التحرك إلى ستاد أحمدو أهيدجو للقاء السودان في الثامنة مساء اليوم ( التاسعة في القاهرة) في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية.
ويؤدي اللاعبون الذين لن يشاركوا في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها.
من المقرر أن تنتظر البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدًا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.
تنطلق مباراة منتخب مصر أمام السودان في التاسعة مساء اليوم بإستاد أحمدو أهيدجو .
كان منتخب مصر خسر في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا أمام نيجيريا بهدف نظيف، لكنه حقق الفوز في ثاني مواجهاته أمام غينيا بيساو بنفس النتيجة، بتوقيع لاعبنا محمد صلاح.
ترتيب مجموعة مصر بكأس الامم الافريقية
نيجيريا - 6 نقاط
مصر - 3 نقاط
غينيا بيساو - نقطة
السودان – نقطة
ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان المقرر لها التاسعة مساء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، والأقرب كالتالي: محمد الشناوي وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف في الدفاع، وفي الوسط عمرو السولية ومحمد النني وسيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد.
وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام السودان على أن يرتدى لاعبى الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأسود خلال لقاء اليوم فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.