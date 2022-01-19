بعد أزمة القلب.. صحيفة تكشف مستجدات إصابة بدر بانون مدافع الأهلي.. والفيفا يتدخل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية مستجدات إصابة اللاعب المغربي، بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان موقع "هسبورت" المغربي قد فجر مفاجأة كبيرة بعدما ذكر في تقرير أن أشرف بن شرقي سيعوض بانون في بطولة كأس أمم إفريقيا بعد معاناة مدافع النادي الأهلي بإصابة في القلب.

وذكر الموقع المغربي أن بانون لن يستطيع المشاركة في مباريات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، بسبب معاناته من مضاعفات إصابة سابقة بفيروس كورونا في القلب، ما سيضطره للغياب عن الميادين لفترة معينة والعودة بعد استعادة عافيته تماما.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن قرار عودة بدر بانون لتدريبات الأهلي لا يُمكن تحديده حالياً.

وشدد المصدر على أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يضع اشتراطات في هذه الحالات قبل العودة للملاعب، أبرزها اجتياز فحوصات طبية معينة للتأكد من سلامة اللاعب تماماً قبل العودة لممارسة نشاط كرة القدم.

وفي وقت سابق، كشف بدر بانون التفاصيل الكاملة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، حيث كتب منشوراً قال فيه: "ليس من عادتي أن أنزل تفسيرات حول الشائعات؛ ولكن أود القول إن كل ما يروج له حول صحتي ليس له أساس من الصحة".

وأضاف بانون: "الحمد لله، فبسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن، خلقت مضاعفات تتطلب مني فقط راحة، وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس أسابيع، بإذن الله".