شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب محمد فوزي عن باقى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد بشكل نهائى غياب محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى، عن باقى مباريات فريقه خلال دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

وخرج حارس الدراويش من معسكر فريقه الأخير الذى أقيم بالإسكندرية وتخلله مباراتى سموحة والأهلى، للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة قبل ساعات من السفر إلى المحافظة الساحلية.

ويستضيف الإسماعيلى، فريق البنك الأهلى عصر الجمعه المقبل يليه مواجهة المقاولون العرب يوم 27 يناير الجارى على ملعب الجبل الأخضر قبل أن يختتم منافسات المجموعة الثانية بملاقاة الجونة يوم 31 يناير من نفس الشهر بالإسماعيلية.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى الباز طبيب الفريق، أن اللاعب مازال يخضع لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية من أجل العودة للانتظام فى صفوف الدراويش بعد أسبوعين.

ويتصدر الدراويش قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة بعدما حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف والتعادل مع الأهلى بهدف لكلا منهما.