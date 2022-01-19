شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يكشف اهداف الدراويش من المشاركة في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلى، أن هناك هدف واحد من خلال المشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

وتابع أن تجهيز اللاعبين وتحقيق الإنسجام مع الصفقات الجديدة هو الأهم على الإطلاق قبل استئناف مسابقة الدورى العام خاصة وأن الفريق لديه رغبة فى تعديل مساره بجدول المسابقة المحلية.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأسماعيلي أن الفريق يعانى من ضغط كبير بسبب النتائج السلبية خلال مسابقة الدورى العام لذلك عقب الفوز على سموحه تم صرف مكافأت للاعبين من أجل تحفيزهم.

وأوضح ” خضر ” فى تصريحاته أن بطولة كأس الرابطة مفيدة لجميع المنظومة الرياضية فلابد من العمل جيدًا على إنجاحها خاصة وأنها تساعد الأجهزة الفنية على تطبيق أفكارهم.

ويتصدر الدراويش قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة، قبل مواجهته المقبلة ضد البنك الأهلى عصر الجمعه المقبل على ملعبه بالإسماعيلية.