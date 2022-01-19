شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يخضع لمسحة كورونا اليوم قبل الانتظام فى تدريبات الاهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الموزمبيقى لويس ميكيسونى نجم النادى الاهلى لمسحة كورونا اليوم الاربعاء عقب وصوله من بلاده أمس الثلاثاء وذلك للوقوف على حالته قبل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر غد الخميس.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى سلبية مسحة لويس ميكيسونى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ولكن تقرر خضوعه لمسحة جديدة فور العودة من بلاده.

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.



ويستأنف الأهلي تدريباته عصر غد الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وتعادل الأهلى أ بنتيجة 1-1 أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.