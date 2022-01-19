هل بدأ موسيمانى خطة مراوغة الأهلى بالعروض بعد الخلاف المالى لتمديد العقد ؟

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القاهرة - سامية سيد - بدأ الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى إطلاق بعض التصريحات الاعلامية حول إمتلاكه عروض قوية لتدريب بعد المنتخبات الافريقية حال نهاية رحلته مع القلعة الحمراء وهى التصريات التى رفضها مسئولو الاهلى معتبرين إياها خطة للمرواغة بعد الخلاف بين الطرفين حول القيمة المادية للعقد الجديد، ويرى مسئولي الاهلى أن المدرب الجنوب أفريقى يمارس الضغط على النادى بكل الطرق.

وقال موسيمانى في تصريحات صحفية :"أريد أن أتوج بلقب كأس العالم للأندية مع الأهلي، لم تتبق أى بطولة قارية فى أفريقيا لم أفز بها". وعن وجهته المحتملة بعد انتهاء عقده مع الأهلي قال موسيمانى، "التوقيت حاليا غير مناسب لتدريب جنوب أفريقيا، ولكن ربما تكون منتخبات السنغال ونيجيريا وكوت ديفوار أو منتخب مصر، هذه المنتخبات القوية المعروفة فى القارة".

تحول تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى ما يُشبه "الصداع" في رأس إدارة النادي على مدار الأيام الماضية بسبب غموض موقفه بشأن تجديد عقده.

ويرغب الأهلي في حسم ملف تجديد عقد موسيماني بهدف تحقيق حالة من الإستقرار والهدوء في فريق الكرة ، لكن المفاوضات الأخيرة شهدت خلافاً بين المدير الفني والنادي تسبب في تأجيل التجديد بشكل رسمي ، ويخشى الاهلي من إستمرار هذا الخلاف بشكل يكون سبباً في رحيل المدير الفني مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة خاصة مع مويرا زوجة ووكيل أعمال بيتسو موسيماني قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لمناقشة ملف تجديد عقد المدير الفني ،وشهدت الفترة الماضية خلافا بين الأهلي وموسيماني بشأن بنود تجديد العقد، حيث طلب المدير الفني راتبا ماليا أكبر من إمكانيات الأهلي المالية.

ويرى موسيماني أنه يستحق زيادة راتبه الشهرى بقيمة 50 ألف دولار عن راتبه الحالي (120 ألف دولار) وهو ما يراه الأهلي مبالغا فيه. وتسبب الخلاف المالي بين الأهلي وموسيماني فى تأجيل تجديد عقد المدير الفني حتي الآن.

وينوي مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع زوجة موسيماني التي تقوم بدور وكيل أعماله أيضا من أجل حسم ملف تجديد عقد المدير الفني قبل المشاركة في مونديال الأندية بالإمارات الشهر المقبل.

وارتبط اسم المدير الفني للأهلي الفترة الماضية بعروض خليجية وأفريقية، لكن المدير الفني للأهلي مازال يرغب فى التجديد للأهلي حال الموافقة على طلباته المالية.