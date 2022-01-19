شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش لـ " اللاعبين":ركزوا فى مباراة السودان ..وانسوا مجموعة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى من لاعبي الفراعنة التركيز في مباراة السودان وضرورة الفوز لضمان التأهل الرسمي لدور الـ16 في اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم التركيز في ترتيب المجموعة الخامسة والتي تضم الجزائر و كوت ديفوار لمواجهة المنتخب فى دور الـ16 ، وضرورة إنهاء مباراة السودان أولاً ، و أخذ كل مرحلة بمفردها.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان المقرر لها التاسعة مساء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، والأقرب كالتالي: محمد الشناوي وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف في الدفاع، وفي الوسط عمرو السولية ومحمد النني وسيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام السودان على أن يرتدى لاعبى الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأسود خلال لقاء اليوم فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان.

هذا ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدر بستة نقاط، من فوز على غينيا بيساو بهدف دون رد سجله محمد صلاح فى الجولة الأولى، وسبقه الخسارة أمام النسور الخضراء بنفس النتيجة فى الجولة الأولى، فيما يأتى فى المركز الثالث غينيا بيساو بنقطة واحدة وبنفس الرصيد يتذيل السودان ترتيب المجموعة.