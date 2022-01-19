شكرا لقرائتكم خبر عن صقور الجديان يبحث عن استعادة إنجاز 2012 أمام الفراعنة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويتحفز صقور الجديان لتكرار سيناريو نسخة 2012 التي شهدت تخطي دور المجموعات بعد فوز حاسم في الجولة الأخيرة على حساب بوركينا فاسو وهي آخر نسخة شهدت تأهل السودان لمرحلة الأدوار الإقصائية منذ عام 1970 حين توج صقور الجديان باللقب القاري الوحيد.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على السودان أو التعادل على الأقل من أجل الحفاظ على وصافة ترتيب المجموعة الرابعة.

يذكر أن آخر مباراة بين مصر والسودان قد شهدت فوز الفراعنة بخماسية نظيفة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

هذا ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدر بستة نقاط، من فوز على غينيا بيساو بهدف دون رد سجله محمد صلاح فى الجولة الأولى، وسبقه الخسارة أمام النسور الخضراء بنفس النتيجة فى الجولة الأولى، فيما يأتى فى المركز الثالث غينيا بيساو وبنفس الرصيد يتذيل السودان ترتيب المجموعة.