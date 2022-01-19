شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى: الإسماعيلى لن يوافق على بيع المحمدى للأهلى حتى لو بـ50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن ناديه ينتظر إتمام صفقتين قبل إغلاق باب القيد الشتوي

وقال الكومي في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة اون سبورت اف ام:" دخلنا في مفاوضات مع ثنائي أجنبي جديد للتعاقد معهم قبل غلق باب القيد الشتوي وهناك خلاف مادي بسبب ارتفاع القيمة المادية للاعبان ولكننا نحاول تخفيض المبالغ المطلوبة".

وتابع الكومي :" تعاقدنا مع صفقات أجنبية مميزة سوف تساهم في تعديل نتائج الإسماعيلي مع عودة مسابقة الدوري ولا نفاوض لاعبين مصريين لارتفاع اسعارهم مقارنة بالأجانب "

ويضيف رئيس الإسماعيلي:"سيراميكا طلب 7 مليون جنيه للاستغناء عن محمد حسن واللاعب سيحصل علي خمسة مليون جنيه وبالتالي لن ننهي الصفقة لأن 12 مليون جنيه في لاعب مبلغ كبير للغاية "

وأكمل يحيي الكومي:" جددت تعاقد كل نجوم الاسماعيلي الذين كانت عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الجاري ووافقت علي بيع محمد صادق وشكري نجيب للاستفادة المادية من صفقة بيعهم في التعاقد مع لاعبين جدد".

ويضيف الكومي :" لن أوافق علي انتقال باهر المحمدى للاهلي حتي لو وصل العرض ل 50 مليون جنيه ولكن سأوافق علي احتراف باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لو تلقي اي منهم عرض احتراف خارجي فقط ".