شكرا لقرائتكم خبر عن القرار ليس بيد الأهلى ..فيفا يُحدد موعد عودة بدر بانون بعد أزمة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر مستجدات إصابة المغربي بدر بانون مدافع الفريق، والذي يعاني من مشاكل في عضلة القلب على خلفية إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وهو الأمر الذى حدث مع أكثر من لاعب على مستوى العالم ويعد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحدث لعدد محدود من الأشخاص.

وأكد المصدر أن قرار عودة بدر بانون لتدريبات الأهلي لا يُمكن تحديده حالياً، مشدداً أن الإتحاد الدولي فيفا يضع اشتراطات في هذه الحالات قبل العودة للملاعب أبرزها اجتياز فحوصات طبية معينة للتأكد من سلامة اللاعب تماماً قبل العودة لممارسة نشاط كرة القدم.

ويتواصل مسئولو الأهلي مع بدر بانون للاطمئنان عليه بشكل دوري، ويغيب بدر بانون عن أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون كما سيغيب عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل، ونشر بانون عبر حسابه مؤخراً على إنستجرام توضيحاً للأنباء التى ترددت على مدار الأيام الماضية بشأن إصابته التى تسببت في استبعاده من قائمة المنتخب المغربى المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وقال بدر بانون: "ليس من عادتى أن أنزل تفسيرات حول الأشعات، لكن أود أن أقول أن كل ما يروج في الصفحات من أخبار حول صحتى ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله .. فبسبب إصابتى بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن خلفت مضاعافات تتكلب فقط الراحة وعدم بذل أى مجهودات لمدة تتراوح تقريبا ما بين ثلاث وخمس أسابيع بإذن الله المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين وأتمنى تفهم الأمر مع احترامى للجميع دون أن أنسى شكر الجميع على تفقدهم لصحتى وسؤالهم عنى وأعتذر على عدم قدرتى للرد على جميع الرسائل".