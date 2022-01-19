اتحاد الكرة يوضح.. موقفه من رحيل كيروش.. وحقيقة "شرط الـ42 مليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن كان هناك ضغوطًا على الاتحاد من أجل الاستغناء عن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بعد الخسارة من منتخب نيجيريا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف عامر حسين في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لا يوجد شد مع كارلوس كيروش (ملحقناش نشد)، كان هناك ضغوطًا بعد أول مباراة من أجل رحيله وهذا لن يحدث، من المستحيل الاستغناء عن مدرب بعد خسارة مباراة".

وعن عقد كيروش وحقيقة تواجد شرط جزائي بـ42 مليون جنيه، رد :"هو فيه عقد في العالم بيكون سر".

وتابع :"لا أعرف حقيقة هذا الشرط، لم أر العقد حتى الآن، خالد الدرندلي معه العقود وهو الوحيد مَن يعرف شروط العقد".

وأكمل :"الاتحاد الجديد لا يوافق على هذه الشروط فتعاقد كيروش مع الاتحاد المصري تم الاتفاق من خلاله الصعود لكأس العالم، نحن لا نوافق على ذلك لأننا نريد المنافسة على جميع البطولات".

وأنهى :"كيروش تفهم هدف الاتحاد وهذا ما ظهر من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي".

وتولى كارلوس كيروش قيادة المنتخب المصري بعد إقالة حسام البدري من منصبه عقب التعادل ضد الجابون بنتيجة (1-1) في تصفيات كأس العالم.

وتعرض كيروش لضغوطات كبيرة عقب خسارة منتخب مصر من نيجيريا بهدف دون رد، في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في الكاميرون.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منافسه السوداني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن حسابات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: منتخب نيجيريا (6 نقاط) - منتخب مصر (3 نقاط) - منتخب غينيا الاستوائية (نقطة) - منتخب السودان (نقطة).