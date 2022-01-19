الامارات | رئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية: هدفنا إحراز 40 بطولة ولقب في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية: هدفنا إحراز 40 بطولة ولقب في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية أن هدف الشركة هو المنافسة على كل ألقاب البطولات خلال الموسم الجاري، خاصة مع تصاعد جرعة التفاؤل بعد التتويج بلقبي كأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر للكرة الطائرة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الثلاثية من خلال المنافسة على لقب الدوري، لافتا إلى أن الهدف هو تحقيق ما لا يقل عن 40 بطولة بجميع الألعاب الفردية والجماعية لمختلف المراحل الموسم الحالي.

وقال الهاشمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / : " طموح نادي النصر كبير دائما ويسعى للمنافسة في كافة البطولات التي يشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، والآن أمامنا منافسة في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد ونطمح للتويج باللقب".

وذكر أن النادي بالتعاون مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية لديه العديد من الخطط من أجل الأولمبياد القادم في باريس 2024، وذلك من خلال زيادة الدعم لنصيب سالمين لاعب القوى، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه حقق العديد من الإنجازات ولديه أهداف طموحة ويواصل الحفاظ على مستواه.

وتابع: " خطتنا طموحة في نادي النصر ونعمل وفق استراتيجية على المدى الطويل من أجل تحقيق الإنجازات، والجميع يعلم ما الذي يقدمه نادي النصر في مختلف الألعاب الرياضية ، خصوصا في مجال الكشف عن موهوبين جدد في مختلف الألعاب الرياضية، لدعم المنتخبات الوطنية في كل المحافل، وهي رسالة وهدف النادي منذ زمن طويل، وما تحقق الموسم الماضي من إنجازات في ألعاب الطائرة وتنس الطاولة وألعاب القوى والدراجات يضعنا أمام هدف واحد وهو الحفاظ على المكتسبات من ناحية، والعمل على مضاعفتها من الناحية الأخرى".

وعن عدد ألعاب النادي في الوقت الحالي قال الهاشمي: "لدينا الآن 14 لعبة في نادي النصر ما بين جماعية وفردية، وعدد لاعبين ما بين 600 إلى 700 لاعب في جميع الفئات والمراحل، ونعمل على دعمهم جميعا واستثمار أبرزهم من أصحاب المواهب ليكونوا رافد مهما لجميع منتخباتنا الوطنية".

وتحدث رئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية عن قانون الرياضة الجديد والذي أعلن عنه مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيخدم القطاع الرياضي بالشكل الذي يتناسب مع طموح الدولة وأهدافها خلال الفترة المقبلة، وأنه على الجميع أن يتعامل بإيجابية معه لاستثماره في دخول الخمسين عاما الجديدة برغبة في مضاعفة الإنجازات، وإصرار على الارتقاء بالأداء والنتائج في كل المنافسات، لأن الرياضة وتطورها من معايير ومؤشرات تحضر الشعوب، وبالتأكيد فإن توقيت صدور القانون رسالة تفاؤل لكل من يهمه الأمر.

وعن أبرز قرارت المجلس الجديد لشركة الألعاب الرياضية بعد إعادة تشكيله بقرار من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، قال : "الاجتماع الأول كان إيجابيا للغاية والآراء كانت متفقة على هدف واحد وهو استمرار تحقيق البطولات، وزيادة عددها خلال الفترة المقبلة والعودة إلى ما كان عليه النادي من نشاط وحيوية وإنجازات قبل فترة كورونا والتي شهدت توقف المسابقات والأنشطة.

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