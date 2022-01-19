تعرف على طرق حجز تذاكر كأس العالم 2022 مبكرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت يوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري.



وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة خلال فصل الشتاء.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عن بداية المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر عند الواحدة ظهر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وتُختتم في 8 فبراير/شباط المقبل، وهنا نتعرف على طرق حجزها مبكرا.

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وتُتاح الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: FIFA.com/tickets.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب، يجري بعدها إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم، بحلول يوم الثلاثاء 8 مارس/آذار المقبل.

ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء 4 مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءاً من الافتتاح حتى نهائي البطولة، إضافة إلى تذاكر جميع مباريات أحد المنتخبات المشاركة، وتستهدف المشجعين الراغبين في حضور مباريات منتخب محدد طوال البطولة، بدءاً من المباريات الـ3 في دور المجموعات.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور 4 مباريات في 4 من استادات المونديال على مدى 4 أيام متتالية، كما تتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة، حيث تتوفر تذاكر خاصة بهذه الفئة الأساسية من المشجعين، مع إتاحة مرافق ومساحات مخصصة لذوي الإعاقة الحركية، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبإمكان المشجعين من داخل قطر دفع قيمة تذاكر المباريات حصرياً باستخدام بطاقات "فيزا"، بينما يمكن استخدام بطاقات "فيزا" وغيرها لسداد قيمة التذاكر للمشجعين من خارجها.

وتشهد بطولة كأس 2022 اعتماد بطاقة هيّا "بطاقة المشجع"، وهي بطاقة تعريف إلزامية لدخول المشجعين، وتخوّل حاملها دخول الاستادات عند إبرازها إلى جانب تذكرة المباراة، كما تتيح للمشجعين استخدام وسائل النقل العام مجاناً في أيام المباريات.

ويمكن للمشجع الواحد من شراء ما يصل إلى 60 تذكرة طوال منافسات البطولة، وبحد أقصى 6 تذاكر لكل مباراة.