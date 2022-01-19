شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أنصح كيروش بمشاركة زيزو بديلا لعمر كمال.. والبرنس محتاج الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير البرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بضرورة الدفع بزيزو فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام السودان الليلة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "عمر كمال حاسس بإجهاد ولم يشارك فى التمرين الأخير وعشان كدا بنصح كيروش يدفع بزيزو فى مركز الظهير الأيمن هيشوف مردود كبير من اللاعب".

وأضاف شوبير "عمر كمال عمل مباراة كبيرة أمام غينيا بس لازم زيزو يكون فى التشكيل الأساسى مايقعدش على الدكة، وحاسس إن رمضان صبحى مش من الاختيارات الأولى لكيروش، وأتمنى كيروش يلاعب عبد الله السعيد ربع ساعة أو نص ساعة على أقصى تقدير".

وعن أشرف قاسم علق شوبير "برنس الكرة المصرية يمر بظروف صعبة عنده التهاب فى المفاصل أثر على رجله ومنعه من المشى وأتمنى نقدم ليه الدعم اللازم لاجراء جراحة عاجلة".

ويواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور ال16 بالبطولة.

ويفتقد منتخب مصر فى مباراة اليوم كل محمود الونش بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية فى المباراة السابقة أمام غينيا بيساو، وأحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب السمانة، وأكرم توفيق الذى عاد إلى مصر بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.