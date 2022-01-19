الامارات | تفاصيل المشاجرة العنيفة بين نجمي الأهلي المصري.. «تشابكا بالأيدي.. وهدده بتدمير مستقبله»

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المشاجرة العنيفة بين نجمي الأهلي المصري.. «تشابكا بالأيدي.. وهدده بتدمير مستقبله» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد النادي الأهلي المصري مشاجرة عنيفية بين نجمي الفريق الأول وليد سليمان وياسر إبراهيم، نتيجة للتداخل العنيف بينهما خلال المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت «بوابة الأهرام» تفاصيل ما حدث، إذ كانت البداية بتداخل من جانب ياسر إبراهيم على وليد سليمان وهو ما اعتبره الأخير بمثابة تداخل عنيف وقام بتعنيف ياسر إبراهيم وتطور الأمر من التشابك اللفظي إلي التشابك بالأيدي وسط تدخلات من اللاعبين وسامي قمصان مدرب الفريق لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة.

وقال وليد سليمان لياسر إبراهيم «أنا ممكن أدخل على قدمك وأبطلك الكرة».

واضطر ياسر إبراهيم إلي مغادرة الملعب قبل أن يطالبه سامي قمصان بالعودة للتدريبات مرة أخري.

فيما طلب وليد من سيد عبد الحفيظ، الحصول علي حقه قائلا «لازم تجيب لي حقي وإلا هجيبه أنا بنفسي»

وقام وليد سليمان بالإطاحة بشواخص التدريب وزجاجات المياه أثناء خروجه من الملعب.

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